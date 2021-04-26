Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости привлечения к «нормандскому формату» США, Великобритании и Канады. Его слова прозвучали в интервью газете Financial Times, опубликованном 26 апреля

Зеленский отметил, что участвует в переговорном процессе, который был разработан до его прихода к власти. По его мнению, Минский процесс должен быть более гибким. Что мешает Зеленскому поехать в Москву для встречи с Путиным? © president.gov.ua

«Он должен служить целям настоящего, а не прошлого. Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день», — сказал глава украинского государства.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена.

Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.