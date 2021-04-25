Близкий знакомый украинского артиста Андрея Данилко, директор певца Бориса Моисеева Сергей Горох на днях поделился с изданием «Телепрограмма» подробностями о самочувствии шоумена

Это знак: Данилко посетил могилу Виктюка © my-perfect.ru

«Это "утка". Про Бориса Михайловича тоже раз в месяц выходят новости, что он умер, продал имущество, что ему не на что жить и есть», — заявил Горох.

Он добавил, что при личных встречах Данилко был «на абсолютном позитиве», и вместе они «прикалывались над разными ситуациями».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Слава богу, не Винник»: молодой любимец Данилко ответил на вопрос об их интимной связи

Ранее продюсер Данилко Никитин рассказал о психологических проблемах артиста. Он сообщил, что над выздоровлением Данилко трудятся специалисты из Украины и других европейских стран. Затем он заявил, что СМИ вырвали его слова из контекста и преувеличили проблемы артиста со здоровьем.