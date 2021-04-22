Mеlovin известен не только как исполнитель, но и любимчик продюсера Данилко. Благосклонность старшего товарища к более молодому многие зрители связывают с их личными отношениями, которые, ходят слухи, более, чем дружеские.
«Не, ну вы в это реально верите? Ну это смешно! А еще мама сказала фразу: «Ну, слава Богу, что не Винник», — высмеял вопрос певец.
При этом Mеlovin заявил, что ни один парень не может жить без половой жизни, он тем более, поэтому у него «всегда есть кому позвонить».
Из-за подобных высказываний молодого человека ему часто приписывают и неразборчивость в контактах, в сети даже поговаривают, что за последний год в постели Mеlovin побывало более сотни девушек. Комментировать это артист отказался, заявив, что тема отношений для него болезненная, ведь найти человека, близкого по духу, очень сложно.
А вот про алкоголь Mеlovin ответил, что может пропустить бокал за обедом, но в алкоголизме его обвинить нельзя.
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Mеlovin (в миру — Константин Бочаров) — победитель 6 сезона шоу «Х-Фактор». В 2018 году представлял Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение», где занял 17-е место.