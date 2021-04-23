Вся концентрация негатива вокруг Донбасса началась непосредственно после инаугурации Джо Байдена, когда для Владимира Зеленского стало очевидно, что Дональд Трамп точно не станет президентом США. Об этом рассказал политолог Олег Матвеичев в интервью изданию Украина.ру

Путин — Байден: украинский аспект встречи президентов России и США © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

«То есть если Порошенко просто чистил сапоги американцам, то Зеленский должен их лизать, он должен работать против России, поддерживать националистические движения и т.д., поэтому и начались все обострения на Донбассе, отмена «зоны тишины», репрессии против телеканалов Медведчука, награждение отъявленных нацистов и головорезов, о которых даже Порошенко не хотел мараться», — указал Матвеичев.

С другой стороны, уточнил политолог, Зеленский должен был повлиять на Байдена, и негативная ситуация по Донбассу должна была спровоцировать его разговор, потому что Байден должен был позвонить выяснить, что вообще происходит, и дать какие-то инструкции.

Байден всерьёз испугался, что Зеленский может начать войну, и люди, которые за ним стоят, могут совершить эту непоправимую ошибку, и поэтому велел украинскому руководству войну не начинать, заключил собеседник издания.

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