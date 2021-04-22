В случае принятия законопроекта в сенате и подписания главой государства Вашингтон получит статус 51-го штата и будет называться Вашингтон, Содружество Дуглас.
«Термин «содружество» сейчас входит в официальное название четырех штатов США — Виргиния, Кентукки, Массачусетс и Пенсильвания», — отмечает агентство.
По его данным, поддержали изменение статуса американской столицы 216 членов нижней палаты Конгресса, все представители Демократической партии. Против проголосовали 208 парламентариев-республиканцев.
Законопроект теперь будет рассматривать сенат, и демократы должны будут заручиться поддержкой не менее 10 коллег из Республиканской партии для того, чтобы данная инициатива была утверждена.