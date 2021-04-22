Палата представителей США проголосовала за присвоение столице США Вашингтону статуса штата, сообщает РИА Новости 22 апреля со ссылкой на результаты голосования

В случае принятия законопроекта в сенате и подписания главой государства Вашингтон получит статус 51-го штата и будет называться Вашингтон, Содружество Дуглас.

«Термин «содружество» сейчас входит в официальное название четырех штатов США — Виргиния, Кентукки, Массачусетс и Пенсильвания», — отмечает агентство.

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Законопроект теперь будет рассматривать сенат, и демократы должны будут заручиться поддержкой не менее 10 коллег из Республиканской партии для того, чтобы данная инициатива была утверждена.