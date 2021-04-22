Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в Крыму объявил о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места дислокации, передает 22 апреля РИА Новости

Киев дестабилизирует Донбасс, а США и НАТО устраивают провокации на Черном море — Шойгу © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. <…> Российские Вооруженные силы адекватно реагируют на все изменения обстановки вблизи российских границ», — сказал министр обороны.

Войска в Крыму отработали действия по противодесантной обороне морского побережья, отметил Шойгу.

В учениях участвовало более 10 тыс. человек и 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», ударные беспилотники «Иноходец», быстроходные патрульные катера «Раптор».

Глава Минобороны распорядился наградить отличившихся военнослужащих и призвал членов Генштаба, командующих войсками военных округов и ВДВ провести детальный анализ и подвести итоги учений.

Утром 22 апреля стартовали учения Вооруженных сил РФ в Крыму, в регион для инспекции прибыл Сергей Шойгу. По итогам посещения полуострова министр отметил, что НАТО существенно нарастила военную активность вблизи южных границ России.