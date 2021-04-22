В среду, 21 апреля, над Харьковом заметили необычное природное явление или след от падения неизвестного летательного аппарата. Об этом сообщил Telegram-канал «Х…вый Харьков»

Жителям Запорожья удалось сфотографировать в небе бога

«Что-то начало падать, создавая за собой длинный дымный след. На фото не видно, но при приближении во время фото перед ровной полосой был какой-то объект. Явно не вертолёт или ракета, потому что пытался планировать. Подумали, самолёт», — рассказал очевидец.

При этом о падении над Харьковом самолёта или любого другого летательного аппарата в СМИ не сообщалось.

Некоторые пользователи предположили, что светящаяся полоса в небе — инверсионный след самолёта.

Также в комментариях к записи отметили, что на ночь с 21 на 22 апреля приходится пик весеннего метеорного потока Лириды. По прогнозам МКС, в конце апреля можно наблюдать до 18 метеоров в час. Звездопад будет хорошо видно в Северном полушарии.