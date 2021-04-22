Сейчас Долина носит 44-й размер одежды и утверждает, что сбросила более 20 килограммов. По словам артистки, она не делала никаких пластических операций, не изнуряла себя физическими нагрузками, а просто сдала анализы и разобралась, какие продукты ей можно есть, а какие нет, кроме того, поделилась певица, она сидела на интервальном голодании.
На днях в социальных сетях Долина выложила свое свежее фото и написала к нему мотивационный пост для других женщин, настраивая и их на изменения внешности, вот только отклика не получила.
«Ни одного грамма фотошопа, просто очень хороший свет и сброшенные 21 кг. Выкладываю это фото только для того, чтобы вселить надежду в вас, милые женщины, что любая из вас может хорошо выглядеть, только нужно приложить немного усилий!» — написала она.
«Фотошоп!!! И много-о-о-о-о денег, чтобы сделали из тебя куклу», «Ой, сказки вы рассказываете. Может, и не фотошоп, но хирург явно поработал», «Что нет фотошопа, может, вы и правы, но что куча пластики и липосакции — это видно и слепому!!», «Лучше промолчать, чем неправду говорить!! Так много вас, похожих, почти все на одно лицо, наверное, все по вашей диете худеют???», «Долина обнаглела», «Это не Лариса, это пластмассовая Барби», — отреагировали подписчицы Долиной на ее призыв.
У СМИ другая информация: журналисты опубликовали информацию, что Долина потратила на обновление внешности $1 млн, в пересчете на рубли это примерно 76 млн руб.
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Недавно Долина приняла участие в программе «Музыкалити», где разругалась с молодой тиктокершей Валей Карнавал, порекомендовав той сначала получить музыкальное образование и научиться петь и только потом объявлять себя звездой. Позже певица повздорила и с музыкантом Борисом Гребенщиковым.