Певица Лариса Долина стала гостем шоу музыканта Бориса Гребенщикова «Ну-ка, все вместе!», эфир которого вышел на днях на YouTube. Между знаменитостями во время передачи произошел спор, чуть не переросший в серьезный конфликт

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Позже о ней высказалась другая участница шоу — дизайнер и сожительница певца Данко Мария Силуянова. Она иронично намекнула, что, возможно, секрет показательно агрессивного поведения исполнительницы в адрес участника «Аквариума» кроется в давнем отказе Гребенщикова, а симпатия Долиной до сих пор жива.

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Не так давно Долина попала в еще один скандал, когда в эфире шоу Максима Галкина «Музыкалити» разругалась с молодой тиктокершей Валей Карнавал, порекомендовав той сначала получить музыкальное образование и научиться петь и только потом объявлять себя звездой.