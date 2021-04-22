В ходе программы Гребенщиков, который в последние годы все чаще приезжает с концертами на Украину, не поддержал одного из участников, на что Долина крайне эмоционально возмутилась, в результате между артистами произошла перепалка.
Позже о ней высказалась другая участница шоу — дизайнер и сожительница певца Данко Мария Силуянова. Она иронично намекнула, что, возможно, секрет показательно агрессивного поведения исполнительницы в адрес участника «Аквариума» кроется в давнем отказе Гребенщикова, а симпатия Долиной до сих пор жива.
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Не так давно Долина попала в еще один скандал, когда в эфире шоу Максима Галкина «Музыкалити» разругалась с молодой тиктокершей Валей Карнавал, порекомендовав той сначала получить музыкальное образование и научиться петь и только потом объявлять себя звездой.