Российский певец Юрий Лоза пообщался с украинским журналистом Дмитрием Гордоном, который спросил у артиста, жалеет ли тот, что больше не может приехать на Украину. Ответ исполнителя «Бульвар Гордона» опубликовал 20 апреля

Лозе запрещен въезд на территорию Украины за посещение Крыма без разрешения на то украинских властей, которые требуют от всех россиян выполнять законы своей страны, считая регион своим.

Чей Крым? Лоза ответил на главный украинский вопрос © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

«Конечно же, жалею [что не могу поехать на Украину], мы все жалеем, что так все получилось, но это не значит, что я ради этого буду менять свои убеждения, хлопать себя ушами по щекам, как говорил Остап Бендер. Так случилось, но все в мире проходит, и это пройдет, и я, конечно же, приеду», — ответил Лоза.

Он акцентировал внимание на том, что непосредственно перед тем, как лишился права въезда на Украину, у него были запланированы концерты, но их пришлось отменить, не потому, что его не хотели видеть зрители, «просто организаторы испугались, что националисты устроят какой-нибудь дебош».

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Юрий Лоза — певец, автор песен, получивший широкую популярность после того, как исполнил композиции «Плот» и «Пой, моя гитара».