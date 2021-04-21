«Около 03:35 правоохранители получили сообщение о том, что на улице Дача горит автомобиль. Полицейские установили, что произошло возгорание автомобиля Toyota, который принадлежит 42-летней женщине», — говорится в сообщении.
Впоследствии с данного адреса поступила информация о том, что на стене подъезда неизвестные сделали надпись краской и оставили венок.
Сообщение о поджоге второго автомобиля поступило в полицию в 03:45. Возгорание автомобиля Subaru произошло на парковке по улице Борткевича. Рядом с машиной находился венок с надписью «Сепаратизм вредит здоровью».
Предварительно установлено, что причиной пожара в обоих случаях стал поджог. Открыто уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия».
Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что на Украине нет сепаратизма, просто среди украинцев очень развита региональная идентичность.