В Киевском районе Харькова неизвестные подожгли два автомобиля и оставили похоронные венки с надписью «Сепаратизм вредит здоровью». Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба Нацполиции Харьковской области

Это другое: вице-премьер заверил, что на Украине нет сепаратизма © Y27 / wikimedia.org сообщении.

Впоследствии с данного адреса поступила информация о том, что на стене подъезда неизвестные сделали надпись краской и оставили венок.

Сообщение о поджоге второго автомобиля поступило в полицию в 03:45. Возгорание автомобиля Subaru произошло на парковке по улице Борткевича. Рядом с машиной находился венок с надписью «Сепаратизм вредит здоровью».

Предварительно установлено, что причиной пожара в обоих случаях стал поджог. Открыто уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия».

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что на Украине нет сепаратизма, просто среди украинцев очень развита региональная идентичность.