Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий 20 апреля в Facebook объявил, что подыскивает помощницу, которая будет все делать за него по хозяйству и заодно помогать ему в работе с документами

Арестович оригинально «извинился» перед Геращенко за сексизм © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мне очень нужен достойный человек, который бы обо мне заботился без каких-либо претензий на личную свободу. Я не ищу любовниц, никаких странностей никто от меня не дождется», — заявил Черновецкий.

В доме экс-мэра помощницу ждут «обязанности жены» плюс задачи личного секретаря: готовить, прибирать, вести учет дел вплоть до напоминания принять таблетки. Также потенциальная помощница должна не иметь детей и пожилых родственников и полностью себя посвятить политику в отставке.

Также Черновецкий пожелал, чтобы у кандидатки была хорошая память и «доброжелательная» внешность.

Леонид Черновецкий был мэром Киева в 2006-2012 годах. Он прославился рядом неоднозначных инициатив на посту градоначальника и получил прозвище Лёня Космос. Вел политическую деятельность в Грузии. Стал миллионером и написал несколько книг.