Черновецкий ищет помощницу в свой двухэтажный пентхауз в Израиле. Экс-чиновник ищет женщину в возрасте от 30 до 50 лет, она должна знать иврит и английский, иметь права на вождение авто, быть гражданкой Израиля или иметь право на работу в Израиле.
«Мне очень нужен достойный человек, который бы обо мне заботился без каких-либо претензий на личную свободу. Я не ищу любовниц, никаких странностей никто от меня не дождется», — заявил Черновецкий.
В доме экс-мэра помощницу ждут «обязанности жены» плюс задачи личного секретаря: готовить, прибирать, вести учет дел вплоть до напоминания принять таблетки. Также потенциальная помощница должна не иметь детей и пожилых родственников и полностью себя посвятить политику в отставке.
Также Черновецкий пожелал, чтобы у кандидатки была хорошая память и «доброжелательная» внешность.
Леонид Черновецкий был мэром Киева в 2006-2012 годах. Он прославился рядом неоднозначных инициатив на посту градоначальника и получил прозвище Лёня Космос. Вел политическую деятельность в Грузии. Стал миллионером и написал несколько книг.