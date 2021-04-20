Советники глав государств «нормандской четверки» могут провести следующую встречу непосредственно на линии разграничения в Донбассе с целью принятия необходимых решений в конкретных условиях. Об этом 19 апреля сообщил Telegram-канал украинской делегации в Трехсторонней контактной группе

Вице-премьер Украины раскрыл содержание заседания советников «нормандской четверки» © Y27 / wikimedia.org

Накануне прошли переговоры советников глав стран «нормандской четверки» с участием России, Украины, Франции и Германии. Сторонам не удалось согласовать конкретные меры деэскалации, а Москва обвинила Киев в безрезультатности диалога.

Резкое ухудшение ситуации в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается с конца марта. Стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. Москва обвинения отвергает. Переговоры в рамках Трехсторонней группы по Донбассу зашли в тупик.