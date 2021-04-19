Прага призывает своих союзников, в том числе Великобританию, к солидарности и просит рассмотреть возможность высылки российских дипломатов, заявил вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек. Его слова приводит РИА Новости 19 апреля

Власти Чехии 17 апреля обвинили Россию во взрыве, произошедшем в 2014 году на военном складе в чешской деревне Врбетице и выслали 18 сотрудников посольства РФ.

«Мы очень ценим голос Великобритании и слышим аналогичную поддержку со стороны Евроcоюза и США… Мы, конечно, просим о солидарности, и я попросил своих коллег также рассмотреть возможность высылки других российских должностных лиц, которые работают на их территории», — цитирует агентство Гамачека.

Дела Авакова минувших дней рассорили Россию и Чехию по указке Байдена © Facebook/Арсен Аваков

МИД РФ назвал абсурдными, голословными и надуманными заявления о причастности спецслужб РФ к взрыву во Врбетице.

«Это просто низкопробно. Я бы это охарактеризовала именно так. Их большая проблема то, что они сделали. Они поставили на кон профессиональную судьбу своих дипломатов», — сказала представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя демарш чешских властей.

По ее мнению, таким образом политический истеблишмент Чехии проявил вопиющее неуважение к собственным гражданам.