Основная повестка США сейчас - антироссийская тематика, поэтому для них выгодно всё, что ослабляет РФ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал киевский писатель Игорь Лесев

Отрыв Украины от России, конфликт в Донбассе, санкционная политика, — все это ослабляет Москву, а значит, на руку Вашингтону. Ради этого и происходит провокация конфликта в Донбассе, вводятся санкции и т.д., сказал писатель.

«У США на повестке в первую очередь антироссийская тематика. Вот это ключевое. Соответственно, все, что ослабляет Москву, выгодно Вашингтону», — сказал Лесев.

Донбасс: новые обстрелы и разговоры об обмене «всех на всех» © REUTERS, Serhiy Takhmazov

Ранее несколько западных стран заявили, что Россия обязана прокомментировать передвижения своих войск на границе с Украиной. В Кремле ответили, что РФ может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

Кремль не раз заявлял, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересован в том, чтобы Киев преодолел внутренний политический и экономический кризис.