Отрыв Украины от России, конфликт в Донбассе, санкционная политика, — все это ослабляет Москву, а значит, на руку Вашингтону. Ради этого и происходит провокация конфликта в Донбассе, вводятся санкции и т.д., сказал писатель.
«У США на повестке в первую очередь антироссийская тематика. Вот это ключевое. Соответственно, все, что ослабляет Москву, выгодно Вашингтону», — сказал Лесев.
Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.
Ранее несколько западных стран заявили, что Россия обязана прокомментировать передвижения своих войск на границе с Украиной. В Кремле ответили, что РФ может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Кремль не раз заявлял, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересован в том, чтобы Киев преодолел внутренний политический и экономический кризис.