Украинская певица Анна Седокова призналась подписчикам, что перенесла операцию на правом глазу, и рассказала, что сложившаяся ситуация позволила ей сделать важные выводы. Соответствующий пост артистка разместила в Instagram-сториз 18 апреля

«Я ненавижу терпеть. Считаю это худшим из слов, применимых к жизни. Давай подождем, или стерпится — слюбится. Меня тошнит от этих слов. Все всегда ясно. Если парень изменяет, то ему нужна не ты. Если не перезванивают, значит, рассматривают другую кандидатуру и вас несколько в списке», — написала Седокова в сети.

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Окружающие, рассказала Седокова, предлагали ей подождать и не торопиться на встречу с хирургом, а в итоге здоровье ее только ухудшалось, к тому же пришлось отменить много съемок, на которых можно было заработать.

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Операция прошла быстро и успешно, и певица заключила, что не станет больше ждать, пока негатив в ее жизни будет заходить «глубоко под кожу».