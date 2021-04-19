«Я ненавижу терпеть. Считаю это худшим из слов, применимых к жизни. Давай подождем, или стерпится — слюбится. Меня тошнит от этих слов. Все всегда ясно. Если парень изменяет, то ему нужна не ты. Если не перезванивают, значит, рассматривают другую кандидатуру и вас несколько в списке», — написала Седокова в сети.
По ее мнению, действовать всегда нужно быстро и решительно. К этому выводу, заявила певица, она пришла опытным путем, пока сама до последнего затягивала с операцией, которую давно нужно было сделать.
Окружающие, рассказала Седокова, предлагали ей подождать и не торопиться на встречу с хирургом, а в итоге здоровье ее только ухудшалось, к тому же пришлось отменить много съемок, на которых можно было заработать.
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Операция прошла быстро и успешно, и певица заключила, что не станет больше ждать, пока негатив в ее жизни будет заходить «глубоко под кожу».