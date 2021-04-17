Даже если президент Украины Владимир Зеленский по результатам следующих выборов сумеет сохранить свой пост, вряд ли он сумеет стать настоящим диктатором. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

«Плохой и очень плохой сценарий». Эксперт объяснил, как Зеленский сам сломал себе жизнь © пресс-служба президента Украины

Зеленский действительно всерьез уже рассматривает вопрос о том, чтобы готовить себя и людей вокруг к своему участию в новых выборах, но пока что это не перспектива ближайшего времени, соответственно, пока что это просто стратегические планы, считает Неменский.

Собеседник издания добавил, что нынешняя ситуация отсутствия какой-либо альтернативы в публичной политике для Зеленского не сможет продержаться столь долго, скорее всего, какой-то политтехнологический проект по привлечению внимания общественного мнения к политику нового типа все-таки возникнет.

Полностью интервью можно прочитать здесь.