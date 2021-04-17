«Как говорится, диктаторами не становятся, а рождаются. Тут нужны такие свойства характера, которых, кажется, у Зеленского просто нет, а криками, истерикой, а также красивыми публичными выступлениями решить серьезные вопросы невозможно», — полагает эксперт.
Зеленский действительно всерьез уже рассматривает вопрос о том, чтобы готовить себя и людей вокруг к своему участию в новых выборах, но пока что это не перспектива ближайшего времени, соответственно, пока что это просто стратегические планы, считает Неменский.
Собеседник издания добавил, что нынешняя ситуация отсутствия какой-либо альтернативы в публичной политике для Зеленского не сможет продержаться столь долго, скорее всего, какой-то политтехнологический проект по привлечению внимания общественного мнения к политику нового типа все-таки возникнет.
Полностью интервью можно прочитать здесь.