Украинская певица Настя Каменских 15 апреля в выпуске YouTube-шоу «Девочки рулят» рассказала о панических атаках, которые стала переживать после перенесенного коронавируса

Полякова и Каменских прорекламировали свой поцелуй © "Маска"/Скриншот

«Никогда в жизни такого не было, это первый раз. Никому не рассказывала, но я переболела "короной"… Врачи мне говорили, что могут быть такие последствия. И меня просто разорвало на куски», — рассказала певица.

Затем Каменских вместе с другими участницами шоу прошла ритуал под названием темаскаль для освобождения от страхов и негатива.

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Среди украинских звезд коронавирусом переболели Ольга Фреймут, Влад Яма, Сергей Бабкин и множество других. Звезда сериала «Папик» Дарья Петрожицкая рассказала, что от слабости не могла встать с кровати, певец Олег Винник жаловался на страшную боль в суставах. Также заболели Оля Полякова с младшей дочерью — у девочки была температура 41.