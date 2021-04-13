Для прогулки и позирования лёжа на дороге Каменских выбрала простой курортный образ. На звезде черный топ и шортики, поверх топа прозрачная туника телесного цвета. Завершают образ сандалии, рюкзак и закрывающая лицо черная шляпа.
«Каждому этапу в своей жизни нужно быть благодарным! Пусть нелегко, пусть штормит внутри!» — подписала Каменских фото.
Странная поза, которую выбрала звезда, смутила подписчиков, но они уже привыкли к ее неоднозначным снимкам.
«Все чакры раскрыла», «Боже мой, еще что придумает», «Настя, вставай! Потап уже ушёл», «Беременность убивает мозг!» «Какие правильные мысли и слова», «Вот как раз сейчас такое состояние», — удивились и поддержали Каменских подписчики.
Откровенные фото и глубокие рассуждения певицы порой изумляют ее фанатов. Однако ее муж, продюсер Потап (Алексей Потапенко), совершенно не против и сам снимает Каменских на радость подписчикам ее страницы.
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