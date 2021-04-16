Американский лидер заговорился и произнес что-то неразборчивое, похожее на «президент Клунин». Затем Байден сразу поправил себя.
Однако в этой же речи он оговорился еще раз, сказав, что США не хотят запускать цикл «вакци… эскалации и конфликта с Россией».
В марте Байдену понадобилась шпаргалка на своей первой пресс-конференции в качестве главы государства. На опубликованных снимках с мероприятия президент держит в руках листочки бумаги. На одном из них указана статистика, связанная с состоянием инфраструктуры США, и ее сравнение с Китаем. На другом фото президент держит в руках брошюру с именами и фотографиями журналистов, напротив которых стоят обведенные номера.