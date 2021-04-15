К людям, живущим на конституционной территории ЛНР, контролируемой Украиной, в Республике относятся как к братьям и сестрам, которые оказались в беде, рассказал в интервью Украина.ру глава ЛНР Леонид Пасечник

Больно видеть, что происходит на территориях «за речкой» (за Северским Донцом, по которому проходит линия соприкосновения Украины и ЛНР), где живут наши люди, но куда везут натовских представителей и где насаждают бандеровскую идеологию, сказал глава ЛНР.

«Как относятся к братьям, сестрам, родителям, которые оказались в беде, которые вдруг оказались в заложниках у госпереворотчиков? Говоря о братьях, сестрах и родителях, я выражаюсь совсем не фигурально», — сказал Пасечник об отношении к людям на территориях, неподконтрольных ДНР и ЛНР.