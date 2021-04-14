Седокова пояснила, что, помимо «войск НАТО», ее беспокоит ситуация в Киеве с коронавирусом. Из-за опасений экс-солистка «ВИА Гры» решила отложить концерт в столице Украины до лучших времен.
«Может, все-таки полететь? Но никто не знает, что будет дальше. Все обсуждают войска НАТО. Красная зона в Киеве и столько заболевших. Не лучшее время для всех», — написала певица.
Кроме того, под угрозой оказался тур Седоковой в Турцию, назначенный на май. В связи с резким ростом численности заболевших коронавирусом в Турции полеты в страну ограничены.
Однако Седокова предположила, что это стало «следствием международного конфликта».
Анна Седокова родилась в 1982 году в Киеве. Была ведущей радиошоу «Подъем». Затем прославилась как участница трио «ВИА Гра». После ухода из коллектива строит сольную карьеру. На Украине подвергается критике за концерты и получение наград в России.