Украинская певица Анна Седокова отложила концерт в Киеве из-за опасений в связи с тревожной ситуацией на Украине. Об этом она на днях рассказала подписчикам в сторис Instagram

Седокова пояснила, что, помимо «войск НАТО», ее беспокоит ситуация в Киеве с коронавирусом. Из-за опасений экс-солистка «ВИА Гры» решила отложить концерт в столице Украины до лучших времен.

«Может, все-таки полететь? Но никто не знает, что будет дальше. Все обсуждают войска НАТО. Красная зона в Киеве и столько заболевших. Не лучшее время для всех», — написала певица.

Украинская певица Седокова посмеялась над онкобольным банкиром Тиньковым © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

Однако Седокова предположила, что это стало «следствием международного конфликта».

Анна Седокова родилась в 1982 году в Киеве. Была ведущей радиошоу «Подъем». Затем прославилась как участница трио «ВИА Гра». После ухода из коллектива строит сольную карьеру. На Украине подвергается критике за концерты и получение наград в России.