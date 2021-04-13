Для Украины самым идеальным сценарием по Донбассу была бы ситуация очень короткой и быстрой войны, которая оправдала бы ее выход из Минских соглашений. Об этом рассказал военный эксперт «Изборского клуба» Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру

«Украину гонят на бойню»: Владислав Шурыгин назвал casus belli для России © кадр из видео Украина.ру

«Чтобы умудриться сильно повоевать и на этом фоне разорвать Минские соглашения, сказать, что они дезавуированы, они больше не действует, соблюдать их Украина не может, потому что война их обнулила, и теперь необходимо заключать новые соглашения», — считает специалист.

Шурыгин отметил, что Украина уже будет не столь слаба, как в ситуации с "Минском", может пытаться начать воздействовать на своих партнеров на Западе с целью принудить их начать новые переговоры по Донбассу, уже на более выгодных для Украины условиях.

Поэтому война выгодна всем, вопрос в этом случае заключается только в том, кто какие цели и какой интенсивности в этой войне видит, заключил собеседник издания.

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