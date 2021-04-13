Военная обстановка на линии разграничения между вооруженными силами народных республик и украинской армией обострилась с начала года. В ДНР и ЛНР полагают, что увеличение числа обстрелов и концентрация военной техники в прифронтовых районах говорят о подготовке наступления на неподконтрольные Киеву районы Донбасса.
«Чтобы умудриться сильно повоевать и на этом фоне разорвать Минские соглашения, сказать, что они дезавуированы, они больше не действует, соблюдать их Украина не может, потому что война их обнулила, и теперь необходимо заключать новые соглашения», — считает специалист.
Шурыгин отметил, что Украина уже будет не столь слаба, как в ситуации с "Минском", может пытаться начать воздействовать на своих партнеров на Западе с целью принудить их начать новые переговоры по Донбассу, уже на более выгодных для Украины условиях.
Поэтому война выгодна всем, вопрос в этом случае заключается только в том, кто какие цели и какой интенсивности в этой войне видит, заключил собеседник издания.
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