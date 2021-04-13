«Назначенный главой Службы безопасности Украины Иван Баканов — по сути, единственный его человек на ключевой должности в силовом блоке. Но он до сих пор остаётся в среде "бесславных" чужим среди своих. Такая ситуация выглядит особенно ярко на фоне политического тяжеловеса Арсена Авакова во главе Министерства внутренних дел», — отметил автор.
Попытки внедрить своих людей в МВД, Главное управление разведки Минобороны и Службу внешней разведки успехом не увенчались, так как не сделали эти ведомства более подконтрольными президенту, пишет Кузнецов. Положительным для Зеленского результатом можно считать разве что получение большого массива конфиденциальной информации, но её капитализация представляется довольно проблематичной.
«В результате сложилась ситуация, когда Зеленского никто не боится, а его попытки "навести порядок" напоминают сюжеты из сериала "Сваты". Эпопея с укреплением и усилением таможни под руководством Максима Нефёдова обернулась ростом контрабанды и появлением новых схем. Борьба за контроль над Конституционным судом с его председателем Александром Тупицким парализовала работу одного из ключевых государственных институтов. Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артём Сытник официально — в судебном порядке — признан коррупционером, но продолжает занимать должность и игнорировать президента», — отметил автор.
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