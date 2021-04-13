Президент Украины Владимир Зеленский не сумел в короткий срок поставить «правильных» руководителей силовых структур и правоохранительных органов, поэтому его «никто не боится». Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру Матвей Кузнецов

«Назначенный главой Службы безопасности Украины Иван Баканов — по сути, единственный его человек на ключевой должности в силовом блоке. Но он до сих пор остаётся в среде "бесславных" чужим среди своих. Такая ситуация выглядит особенно ярко на фоне политического тяжеловеса Арсена Авакова во главе Министерства внутренних дел», — отметил автор.

В ближнем круге. Кто они, люди, составляющие команду Зеленского и отвечающие за Украину? © пресс-служба президента Украины

«В результате сложилась ситуация, когда Зеленского никто не боится, а его попытки "навести порядок" напоминают сюжеты из сериала "Сваты". Эпопея с укреплением и усилением таможни под руководством Максима Нефёдова обернулась ростом контрабанды и появлением новых схем. Борьба за контроль над Конституционным судом с его председателем Александром Тупицким парализовала работу одного из ключевых государственных институтов. Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артём Сытник официально — в судебном порядке — признан коррупционером, но продолжает занимать должность и игнорировать президента», — отметил автор.

Подробнее о том, кто окружает Зеленского в политике, читайте в статье на сайте Украина.ру.