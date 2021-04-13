Магазинные куличи и творожные пасхи опасны из-за большого количества консервантов и других вредных компонентов. Об этом напоминает 13 апреля «Херсон онлайн»

Пасха, паска да кулич. Откуда пошло столь важное для украинских патриотов пасхальное отличие © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

Готовые пасхальные лакомства можно заранее заказать через интернет с доставкой на дом, однако они таят опасность. Такая продукция долго не зачерствеет, но стоит обратить внимание на ее состав.

Чтобы выпечка долго хранилась, ее делают на основе пекарской смеси с добавлением таких добавок, как бикарбонат калия, аммоний, пирофосфат натрия и хлористый кальций, а также Е-340, 342, 500, 501, 503. Все это может вредить желудку, печени и почкам.

А пасха из творога и вовсе не может долго храниться, и если на ее упаковке указан срок годности более 5 дней, таких изделий определенно стоит избегать.

Поэтому есть смысл не рисковать, а попробовать испечь кулич и приготовить пасху самостоятельно. Так вы точно можете не сомневаться, что в основе блюда — классический рецепт и использованы качественные продукты.