На мариупольской площади Воинов-освободителей активисты закрасили георгиевскую ленту, выложенную на асфальте, в цвета украинского флага, сообщается на городском сайте Мариуполя 12 апреля

Как заявили сами «художники», они пытались освободить город от «колорадско-георгиевской ленты посредством перекрашивания её в цвета флага Неньки».

На место прибыл наряд полиции, который уведомил активистов в противозаконной деятельности — порче общественного пространства. Позже участковый заявил, что «активистов будет охранять».

В Мариуполе задержан вандал, крушивший могилы на местном кладбище © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

На Украине с 15 июня 2017 года вступил в силу закон «О запрете изготовления и пропаганды» георгиевской ленты. Согласно закону, за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты будет наложен штраф от 850 до 2,55 тысячи гривен с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение.

Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом на срок до 15 суток.