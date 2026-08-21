"Сжигают рой дронов": действительно ли Британия разработала идеальное микроволновое ПВО
© Фото : topwar.ru
© Фото : topwar.ru
Война ПВО и беспилотников – это чистый бухгалтерский учёт. Стороны соревнуются не столько в изяществе маневров, сколько в выносливости и ресурности своих систем.
Сейчас ситуация выглядит примерно так: с одной стороны летит фанерный "кукурузник" с мотором с маркетплейса за пару тысяч долларов, с другой – в него стартует зенитная ракета с инфракрасной головкой самонаведения стоимостью шесть лет зарплаты менеджера среднего звена. Так даже самые сильные экономики мира можно истощить – монархии Персидского залива не дадут соврать.
И вот, казалось бы, прорыв: британское Министерство обороны выкатило установку RFDEW, заявив цену выстрела в десять пенсов – десять рублей. Британские пиарщики обещают сжигать рои дронов за стоимость трёх пакетиков чая, пока радостный оператор просто наводит установку куда-то в направлении вражеского роя.
Действительно ли всё так просто? И правда ли, что можно не отстреливать вражеских "птичек" по одной, а сжигать целыми стаями?
Как работает микроволновое оружие
Разберём устройство RFDEW без академической зауми. Если совсем просто, это – микроволновка. Только если жестяная коробка на кухне греет ужин, разгоняя молекулы внутри, то микроволновое оружие делает всё то же самое с вражеской электроникой.
Установка берёт ток от дизельного генератора, накапливает его в тяжёлой батарее конденсаторов и выстреливает электромагнитным импульсом в сверхвысокочастотном диапазоне. Волны летят со скоростью света – им не нужны поправки на ветер, давление воздуха или вращение Земли.
Излучение находит микросхему двумя путями. В первом варианте импульс влетает прямо через штатную антенну дрона или его приёмник навигации. Радиочастотный тракт рассчитан на ловить слабые сигналы со спутников, а вместо них получает электромагнитный удар в десятки мегаватт, что мгновенно выжигает всю электронику
Во втором варианте импульс пробивает любые щели в корпусе, стыки пластика и дыры для вентиляции, а длинные медные провода, идущие от аккумулятора к моторам дрона, работают как приёмные антенны. В них возникает дикий наведённый ток огромной силы – а дальше всё то же самое.
Электроника умирает, машина слепнет.
Главное преимущество микроволнового оружия – из него почти не нужно целиться. Излучатель бьёт широким конусом, потому любой электронный прибор, попавший в этот невидимый раструб, получает смертельный импульс. Поэтому СВЧ-пушки позиционируют как главное средство против роев – не нужно целиться в каждый аппарат отдельно, достаточно накрыть импульсом весь сектор неба.
В чём подвох
Мечты о тотальном СВЧ-куполе над фронтом разбиваются о так называемый закон обратных квадратов. Плотность энергии электромагнитной волны падает пропорционально квадрату расстояния. Или проще: если на дистанции в один километр установка выдаёт мощность, достаточную для поджаривания чипа, то на дистанции в два километра мощность упадёт в четыре раза.
На пяти километрах этот импульс вражеский дрон уже не почувствует.
Соответственно, чтобы увеличить дальность работы СВЧ-пушки с одного километра до десяти, придётся поднять выходную мощность генератора в сто раз. А это автоматически превращает компактную установку, которую можно хоть в пикап закинуть, в цепь из тяжёлых тралов, везущих дизельные электростанции.
Второй враг микроволны – обычная атмосфера. Водяной пар, плотный туман, проливной дождь или пылевая буря активно поглощают и рассеивают гигагерцовое излучение. Проще говоря, чтобы гарантированно поджаривать дроны в радиусе километра, вам нужны штиль и ясная погода.
Третий фактор – от СВЧ-оружия очень просто защититься. Достаточно обернуть внутренний отсек дрона мелкой медной сеткой за десять рублей, закрыть плату простейшим фильтром перенапряжения, и устойчивость аппарата к внешнему импульсу вырастет на порядки. А если перевести управление аппаратом на катушку тонкого оптоволокна, "входная дверь" для микроволн закроется наглухо.
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Но западный ВПК вливает в тему направленной энергии миллиарды долларов, пытаясь собрать из лабораторных приборов эффективные боевые комплексы.
Американцы идут параллельным британцам курсом. ВВС США протестировали систему THOR, размещенную в двадцатифутовом морском контейнере. На испытаниях в Нью-Мексико установка нейтрализовала рой из десятков нападающих БПЛА, накрыв их широким импульсом. Для защиты авиабаз в пустыне система подходит отлично, но попытаться протащить такой контейнер по раскисшей грунтовке под обстрелом артиллерии – идея сомнительная.
Компания Epirus предлагает более продвинутый вариант – установку Leonidas на базе броневика Stryker. Вместо громоздких вакуумных ламп здесь использовали твердотельную архитектуру на нитриде галлия. Комплекс умеет как формировать точечный луч для одиночной цели, так и раскрывать широкий конус против группы. Система даже умеет вырезать "безопасные коридоры" в поле излучения, чтобы не поджарить собственные беспилотники, летящие рядом с вражескими.
Но пока эти технологии выглядят впечатляюще только на полигонах в Неваде или Солсбери. В условиях реального конфликта высокой интенсивности эти дорогие контейнеры превращаются в первую цель для разведки и тяжёлой артиллерии.
Россия: просто, без изысков, зато работает
Российская система ПВО строилась по совсем другим лекалам. Советская школа готовилась сбивать крылатые ракеты, высокоточные бомбы и стратегические стелс-бомбардировщики. В результате страна получила мощнейший в мире, но чрезвычайно дорогой ракетный щит.
Когда небо заполнилось тысячами мелких FPV-дронов, выяснилось, что даже ресурсов "Панцирей" не хватает, а выжига дорогостоящие ракетные двигатели и ствольный ресурс ради пачки дешёвых фанерных "Лютых" – путь к быстрому истощению запасов.
Главным фильтром против массовых атак стали станции радиоэлектронной борьбы. Россия сделала ставку на мощные комплексы подавления и тактические окопные "купола". Вместо физического сожжения микросхем они забивают эфир шумом, рвут каналы связи с оператором и подменяют координаты GPS. А что "долетает", уже эффективно подавляется классическими перехватчиками. Это технологически проще и требует значительно меньше энергии, чем импульсная СВЧ-пушка.
При этом на передовой массово расцвела полевая импровизация. Мобильные группы на пикапах с крупнокалиберными пулемётами, тепловизорами и прожекторами сбивают ночные тяжёлые дроны старым проверенным свинцом. Это выходит значительно дешевле любой высокотехнологичной электроники.
Но было бы ошибкой заявлять, что Россия игнорирует СВЧ-оружие. Напротив, фундаментальная база для импульсного оружия создавалась в советских институтах Новосибирска, Томска и Нижнего Новгорода ещё в 70-е годы прошлого века.
На выставках начала 2000-х демонстрировался российский мобильный комплекс "Ранец-Э" на шасси тяжёлого МАЗа. Установка могла выдавать импульсы длительностью в миллиардные доли секунды с пиковой мощностью полгигаватта. На дальности до десяти километров комплекс гарантированно выжигал электронику в головках самонаведения вражеских ракет и самолетов.
"Ранец-Э" так и не пошёл в серию из-за критического недостатка: после одного выстрела конденсаторным блокам требовалось около двадцати минут на перезарядку. В условиях современного боя, когда цели налетают волнами каждые тридцать секунд, двадцатиминутная пауза означает гарантированную гибель самой установки.
Впоследствии исследовательские работы сместились в сторону электромагнитных боеприпасов. Идея проста: вместо тяжёлой машины с генератором используется обычная ракета или артиллерийский снаряд, внутри которого установлен взрывомагнитный генератор. При подрыве боевой части химический взрыв сжимает магнитное поле, генерируя гигантский СВЧ-импульс.
Снаряд погибает, но за одну миллисекунду выжигает всю электронику в радиусе сотен метров.
Пока эти разработки остаются в статусе экспериментов и спецсредств. Массовый серийный выпуск упирается в отсутствие доступных, компактных и дешёвых твердотельных СВЧ-модулей высокой мощности, а также надежных накопителей энергии, способных выдерживать тысячи циклов мгновенной разрядки в грязи и при сильном морозе.
Разговоры о микроволновых пушках как о спасении от беспилотной угрозы – не более чем маркетинг оборонных корпораций. Красивые презентации с ценой выстрела в пакетик чая рассчитаны на политиков, утверждающих бюджеты, а не на солдат в окопах.
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СВЧ-оружие не способно заменить классическую ПВО, зенитную артиллерию или тяжёлые комплексы РЭБ. Физику не обмануть: огромная прожорливость, малая дальность и зависимость от погоды делают эти системы узкоспециализированным инструментом.
В ближайшие годы микроволновые излучатели займут скромное место последнего рубежа обороны. Их будут ставить на крыши штабов, заводы и командные пункты как стационарные "выжигатели" для защиты от одиночных прорвавшихся БПЛА. Воевать на переднем крае по-прежнему будут ракетами, крупнокалиберными пулеметами и системами подавления частот.
Мечтам об идеальном щите придётся подождать, пока инженеры не придумают нечто наподобие переносного ядерного реактора.
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