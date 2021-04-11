Новой встрече в «нормандском формате» на уровне лидеров государств должно предшествовать исполнение как минимум части подписанных ранее соглашений, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс» 11 апреля

Как отмечается, Песков утвердительно ответил на вопрос журналиста, будет ли Москва настаивать на том, чтобы для проведения саммита было выполнено хоть что-то.

«Безусловно. Но, тем не менее, ведется работа. И работа ведется по линии политсоветников очень напряженная. Политсоветники "четверки" находятся в постоянном контакте. Это очень сложный контакт, требует огромного терпения всех четырех сторон. И, тем не менее, он ведется», — приводит агентство слова Пескова.

Зеленский и лидеры «нормандской четвёрки»: о чём говорить? © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца, однако из-за того, что украинская сторона не выполнила взятые на себя обязательства, Москва не видит смысла во встрече лидеров «нормандской четверки».