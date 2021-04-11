Как отмечается, Песков утвердительно ответил на вопрос журналиста, будет ли Москва настаивать на том, чтобы для проведения саммита было выполнено хоть что-то.
«Безусловно. Но, тем не менее, ведется работа. И работа ведется по линии политсоветников очень напряженная. Политсоветники "четверки" находятся в постоянном контакте. Это очень сложный контакт, требует огромного терпения всех четырех сторон. И, тем не менее, он ведется», — приводит агентство слова Пескова.
Как уточняется, политсоветники, по словам Пескова, проводят встречи и переговоры в интересах подготовки и проведения встречи лидеров стран «нормандской четверки».
Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца, однако из-за того, что украинская сторона не выполнила взятые на себя обязательства, Москва не видит смысла во встрече лидеров «нормандской четверки».