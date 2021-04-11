На самом деле, подчеркнул эксперт, украинцы были «освобождены» от заработной платы, работы, значительной части промышленности, а вскоре лишатся и земли, и все это время их лишали достоинства и доброго имени в мире.
«Сколько еще раз этот майдан Независимости будет освобождаться?» — иронизировали мы в Польше… Вот какая «свобода» была принесена в Украину с Запада», — категоричен Рэнкас.
По его мнению, эти деструктивные тенденции заложены не столько в самой украинскости, сколько в чужеродных, привнесенных на Украину извне идеологиях, а идеи Степана Бандеры или Дмитрия Донцова сводятся к навязыванию украинцам веры в то, что у них есть только враги.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.