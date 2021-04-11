Когда на Украине происходила очередная «цветная революция», американские агенты сразу же объявляли, что Украина вернула себе независимость. А когда через несколько лет к власти приходил кто-то новый, снова оказывалось, что теперь Украина будет еще более независимой. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: Украину нужно срочно лечить © vk.com, Конрад Ренкас

«Сколько еще раз этот майдан Независимости будет освобождаться?» — иронизировали мы в Польше… Вот какая «свобода» была принесена в Украину с Запада», — категоричен Рэнкас.

По его мнению, эти деструктивные тенденции заложены не столько в самой украинскости, сколько в чужеродных, привнесенных на Украину извне идеологиях, а идеи Степана Бандеры или Дмитрия Донцова сводятся к навязыванию украинцам веры в то, что у них есть только враги.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.