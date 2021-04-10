От распада СССР выиграла только Россия. Украина, как и все остальные союзные республики, резко обнищала, столкнулась с кучей социально-политических и экономических проблем, потеряла своё место в глобальной политике. Об этом рассказал российско-американский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин о Байдене, Путине и друзьях России © РИА Новости, Нина Зотина

«Проблема в том, что Украина слишком долго живёт в такой ситуации, в то время как многие другие страны пытаются как можно скорее закончить этот период», — указал Злобин.

По его мнению, украинская элита всё время пытается продать страну то России, то Западу, причем в эти усилия инвестируется всё, вместо того чтобы инвестировать в саму страну.

Геополитическое положение Украины на первый взгляд крайне выгодно, однако «Северный поток-2» показывает, что можно обойтись и без нее, подчеркнул политолог.

Украине не хватает самодостаточности, нынешняя украинская элита, на мой взгляд, не работает в этом направлении, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.