Николай Злобин о Байдене, Путине и друзьях России
Николай Злобин о Байдене, Путине и друзьях России
© РИА Новости, Нина Зотина
Эксперт также отметил, что вместо элиты мирового уровня Украина получила провинциальную местечковую элиту.

«Проблема в том, что Украина слишком долго живёт в такой ситуации, в то время как многие другие страны пытаются как можно скорее закончить этот период», — указал Злобин.

По его мнению, украинская элита всё время пытается продать страну то России, то Западу, причем в эти усилия инвестируется всё, вместо того чтобы инвестировать в саму страну.

Геополитическое положение Украины на первый взгляд крайне выгодно, однако «Северный поток-2» показывает, что можно обойтись и без нее, подчеркнул политолог.

Украине не хватает самодостаточности, нынешняя украинская элита, на мой взгляд, не работает в этом направлении, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.                               

 

 