Эксперт также отметил, что вместо элиты мирового уровня Украина получила провинциальную местечковую элиту.
«Проблема в том, что Украина слишком долго живёт в такой ситуации, в то время как многие другие страны пытаются как можно скорее закончить этот период», — указал Злобин.
По его мнению, украинская элита всё время пытается продать страну то России, то Западу, причем в эти усилия инвестируется всё, вместо того чтобы инвестировать в саму страну.
Геополитическое положение Украины на первый взгляд крайне выгодно, однако «Северный поток-2» показывает, что можно обойтись и без нее, подчеркнул политолог.
Украине не хватает самодостаточности, нынешняя украинская элита, на мой взгляд, не работает в этом направлении, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.