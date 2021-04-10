Ранее власти Украины национализировали завод по производству авиадвигателей «Мотор Сич» в марте, отобрав его таким образом у китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings и ее партнеров. Позднее временная поверенная по делам США на Украине Кристина Квин похвалила Киев за этот шаг.
Эксперт отметил, что Пекин уже неоднократно выразил свое негативное отношение к этому, прямо указав, что грубо попираются интересы китайских инвесторов, по всей видимости, будет суд, и китайские акционеры будут требовать значительной компенсации.
«А все это потому, что американцам захотелось не отдавать «Мотор Сич» КНР. Американцы якобы предлагают вместо многомиллиардных китайских инвестиций один контракт на ремонт афганских вертолетов советского производства», — сетует Марунич.
Так что споры вокруг «Северного потока-2» служат одним из примеров того, как США продвигают свои интересы за счет интересов других стран, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.