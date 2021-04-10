То, что китайская вакцина так и не попала на Украину, несмотря на то, что Киев перечислил деньги, неудивительно, поскольку украинская сторона испортила отношения с Пекином из-за скандала вокруг «Мотор Сичи». Об этом рассказал экономист Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Марунич: Власти Украины игнорируют нарастающие долги за ЖКХ © РИА Новости, Нина Зотина Кристина Квин похвалила Киев за этот шаг.

Эксперт отметил, что Пекин уже неоднократно выразил свое негативное отношение к этому, прямо указав, что грубо попираются интересы китайских инвесторов, по всей видимости, будет суд, и китайские акционеры будут требовать значительной компенсации.

«А все это потому, что американцам захотелось не отдавать «Мотор Сич» КНР. Американцы якобы предлагают вместо многомиллиардных китайских инвестиций один контракт на ремонт афганских вертолетов советского производства», — сетует Марунич.

Так что споры вокруг «Северного потока-2» служат одним из примеров того, как США продвигают свои интересы за счет интересов других стран, заключил собеседник издания.

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