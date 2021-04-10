Любому президенту, особенно такой страны, как Украина, находящейся в сложном экономическом и политическом положении, приходится одновременно быть «и голубем мира», и «ястребом», в результате чего он становится никем. Об этом рассказал российско-американский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин о Байдене, Путине и друзьях России © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Зеленский всё больше и больше становится никем, потому что пытается понравиться всем, и поэтому его остается только пожалеть.

«Политики в подавляющем большинстве — бегуны на короткие дистанции, спринтеры. Он добежит до очередной проблемы, пытается решить её, тут же видит другую проблему, которую надо решать, бежит к ней, совершенно не заботятся о том, что бежать ему порою приходится совсем в другую сторону. И мы видим, как Зеленский сегодня бежит в другую сторону. Но это не значит, что это его стратегический выбор», — указал Злобин.

Любой действующий политик, к тому же обладающий властью, является в силу характера своей работы фундаментальным оппортунистом, который быстро теряет свободу рук делать всё, что он хотел, как только попадает в президентский офис, заключил собеседник издания.

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