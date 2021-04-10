Украина готова к полномасштабным боевым действиям в Донбассе. Об этом 9 апреля в эфире РБК заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин

«Не Донбасс». Эксперт сказал, какой конфликт разжигали бы США и Украина, если бы были умнее © 2000.ua | 2000.ua | Перейти в фотобанк

«Именно сейчас стянуто такое количество техники к линии соприкосновения с украинской стороны — и это не только наши данные, об этом говорят и отчеты ОБСЕ. Также стянуто достаточно большое количество личного состава. Такого не было очень-очень давно. По сути, сейчас ситуация говорит о том, что Украина готова к эскалации, полномасштабным боевым действиям», — объяснил Пушилин.

Глава ДНР считает, что действия Украины не могут рассматриваться как «бряцание оружием перед переговорами».

«В нынешней ситуации, когда Украина практически нищая, тратить столько ресурсов на то, чтобы заработать какие-то очки в переговорном процессе было бы сверхглупо», — сказал он, добавив, что если это и так, то такое поведение очень дорого обойдется Киеву.

Ранее Пушилин счел нелепым заявление президента Украины Владимира Зеленского о вступлении Киева в НАТО. Он отметил, что в данном случае одного желания Зеленского мало и призвал спросить насчет вступления в НАТО у жителей Украины, которые больше понимают, какие риски несет данный шаг.

На днях Зеленский в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление Украины в альянс — единственный путь для Киева к окончанию войны в Донбассе.