В российскую версию проекта «Холостяк» с рэпером Тимати в главной роли пришла 27-летняя киевлянка. Сообщение об этом появилось на днях на официальной странице российского «Холостяка» в Instagram

«Татьяна Бакулина, 27 лет, Киев. Дизайнер интерьера. Замужем не была, детей нет. Рисует картины в стиле pop art, любит баскетбол и экстрим. Верит, что силой мысли и желанием можно придать любой вещи или событию значимости. Любимая песня Тимати — "Маленький принц"», — говорится в проморолике о героине.

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«Обычный день, как всегда в суете, бегу со стройки на стройку, и тут SMS: "Вы прошли в финал кастинга, поздравляем". И вот, думаю, следующий эпизод в моей жизни», — рассказала Бакулина.

Кстати, она заявила, что в мужчинах ее отталкивает эгоизм и наглость, но именно эти качества поклонники Тимати нередко называют его сильными сторонами.