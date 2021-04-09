«Татьяна Бакулина, 27 лет, Киев. Дизайнер интерьера. Замужем не была, детей нет. Рисует картины в стиле pop art, любит баскетбол и экстрим. Верит, что силой мысли и желанием можно придать любой вещи или событию значимости. Любимая песня Тимати — "Маленький принц"», — говорится в проморолике о героине.
По словам Бакулиной, главная причина ее появления на проекте «Холостяк» — карантин, а с Тимати ее связывает много общих интересов. Правда какие именно девушка не уточнила.
«Обычный день, как всегда в суете, бегу со стройки на стройку, и тут SMS: "Вы прошли в финал кастинга, поздравляем". И вот, думаю, следующий эпизод в моей жизни», — рассказала Бакулина.
Кстати, она заявила, что в мужчинах ее отталкивает эгоизм и наглость, но именно эти качества поклонники Тимати нередко называют его сильными сторонами.