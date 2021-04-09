«У тебя всегда были такие уши?», «Будь моей феей», «Все ок?????» — прокомментировали фото поклонники.
На последний вопрос Зарицкая ответила смеющимися смайликами.
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Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек — Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и Никиты Будаша, который играет на всех остальных инструментах, используемых в музыке группы.
Самым популярным треком Kazka с 13 апреля 2018 года является трек «Плакала».