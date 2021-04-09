Лидер украинской группы Kazka Александра Зарицкая 8 апреля разместила в Instagram свое фото, где она позирует обнаженной в образе эльфа, прикрываясь разноцветным сухоцветом

«У тебя всегда были такие уши?», «Будь моей феей», «Все ок?????» — прокомментировали фото поклонники.

На последний вопрос Зарицкая ответила смеющимися смайликами.

Украинский актер разделся в Дубае вслед за прославившимися соотечественницами © Тарас Цимбалюк/Инстаграм КОРОБОЧКА И СОБАКЕВИЧ: ДУЭЛЬ НА СКОВОРОДКАХ.

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек — Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и Никиты Будаша, который играет на всех остальных инструментах, используемых в музыке группы.

Самым популярным треком Kazka с 13 апреля 2018 года является трек «Плакала».