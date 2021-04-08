Украинские власти на 400 лет опоздали с насильственной украинизацией. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру Павел Волков

По словам автора, процесс формирования национального языка всегда в какой-то степени искусственный и всегда реализуется железом и кровью.

«Язык — один из факторов формирования нации, поэтому всех заставляют говорить на языке победителя в гражданском противостоянии в ходе буржуазной революции. Процесс это для многих неприятный, но для соответствующей эпохи естественный», — отметил Волков.

С «підозрой» наголо. Что получается, когда стране с двумя нациями навязывают один язык © Украина.ру

«Те, кто развивались быстрее и раньше остальных, впрыгнули в капиталистическую лодку (в 16-17-м вв.), получили в новом на то время доме лучшую квартиру. К 20-му веку пустые квартиры закончились, а жильцы с нижних этажей решили, что жилплощадь надо переделить более «справедливо», и устроили с этой целью две мировые войны. Впрочем, ко Второй мировой половина мира уже строила совершенно новый дом на новых принципах общежития, но это другая история», — пишет Волков.

Украина, утверждает автор, в капиталистическую лодку впрыгнула: а) катастрофически поздно, б) противоестественным образом.

«Поздно, потому что главные страны буржуазного мира это сделали лет за 400-500 до Украины, и это разрыв такого масштаба, который преодолеть невозможно», — заключил он.

Подробнее о том, почему тотальная украинизация неэффективна, читайте в статье на сайте Украина.ру.