В украинском языке существует особая бранная лексика, которая появилась гораздо позже классического мата в результате естественного процесса словообразования и контактов с иностранными языками. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру Андрей Манчук

По его словам, отчасти эта лексика сохранилась благодаря классической литературе. Вайло и мандрика. Краткий словарь настоящего украинского мата Также в украинском существует слово «блазень» — украинская версия слова «дурак», которая указывает на комедианта или шута. Словами «вайло», «одоробло», «незграба» или «тюхтий» называли неуклюжего, бестолкового и безвольного человека, который является предметом всеобщих насмешек. Полный словарь украинских ругательств вы можете найти в статье на сайте Украина.ру.