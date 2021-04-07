По его словам, отчасти эта лексика сохранилась благодаря классической литературе.
Так, например, обозвать глупого человека на украинском языке можно такими словами, как «бевзь», «бевзень» и «бовдур», что на русский можно перевести как «олух» или «недотепа».
Также в украинском существует слово «блазень» — украинская версия слова «дурак», которая указывает на комедианта или шута.
Словами «вайло», «одоробло», «незграба» или «тюхтий» называли неуклюжего, бестолкового и безвольного человека, который является предметом всеобщих насмешек.
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