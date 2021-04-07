Несколько десятков армянских женщин в ходе акции протеста у здания парламента страны закидали яйцами сотрудников силовых структур. Соответствующую видеозапись 7 апреля опубликовал Sputnik

В Грузии гостиницу с российским телеведущим Познером забросали яйцами © Facebook, Познер Online Никола Пашиняна началась утром 7 апреля.

На площадь вышли десятки армянок, чьи мужья и сыновья погибли в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

Вскоре после начала мероприятия недовольные начали забрасывать яйцами здание парламента, а затем и полицейских.

После этого они отхлестали силовиков красными гвоздиками — неофициальным символом памяти погибших воинов.

Кроме того, протестующие написали красной краской на асфальте слово «предатель» на русском языке.

На опубликованных кадрах видно, как полицейские задерживают участниц акции. Всего силовики задержали не менее 15 человек. О пострадавших в ходе разгона мероприятия не сообщается.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций.

В ответ на это власти пообещали провести в стране новые выборы.