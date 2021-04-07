По состоянию на среду во всем мире зафиксировали 133 026 334 случая заражения COVID-19, погибли 2 886 069 человек. За сутки добавилось еще 576 636 в целом и 107 207 новых больных в Европе.
Антилидерами по общему числу случаев COVID-19 за все время пандемии стали США — 31 560 438, Бразилия — 13 106 058, а также Индия — 12 799 746. Россия в рейтинге занимает пятое место — 4 597 868, а Украина — 16-е место — 1 769 164.
По числу выявленных за сутки новых больных Украина (13 276 случаев) оказалась на первом месте в Европе. Далее следуют Германия (9 600) и Россия (8 328). Также по статистике случаев за сутки во всем мире Украина заняла седьмое место.
В субботу, 3 апреля, на Украине установили антирекорд по новым случаям коронавируса за весь период эпидемии: за сутки подтвердили более 20 тысяч новых случаев.