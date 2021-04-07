По числу зафиксированных новых случаев коронавируса за сутки Украина заняла седьмую позицию в мире и первую в Европе. Об этом 7 апреля свидетельствуют данные на сайте Worldometers

Почти 15,5 тысячи украинцев подхватили коронавирус за сутки © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Антилидерами по общему числу случаев COVID-19 за все время пандемии стали США — 31 560 438, Бразилия — 13 106 058, а также Индия — 12 799 746. Россия в рейтинге занимает пятое место — 4 597 868, а Украина — 16-е место — 1 769 164.

По числу выявленных за сутки новых больных Украина (13 276 случаев) оказалась на первом месте в Европе. Далее следуют Германия (9 600) и Россия (8 328). Также по статистике случаев за сутки во всем мире Украина заняла седьмое место.

В субботу, 3 апреля, на Украине установили антирекорд по новым случаям коронавируса за весь период эпидемии: за сутки подтвердили более 20 тысяч новых случаев.