Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора обсудили обострение ситуации в Донбассе, сообщила пресс-служба Зеленского 6 апреля

«За время перемирия, с 27 июля прошлого года, из-за обстрелов на Донбассе погибли 28 воинов. Из них 23 — в этом году. Только с 26 марта мы потеряли 10 наших военных», — цитирует пресс-служба Зеленского.

Пока Зеленский строит несбыточный план по Донбассу, США изменили позицию по конфликту на Украине © пресс-служба президента Украины

Ранее первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что киевский режим готовит масштабное наступление на Донецк и Горловку, которое начнется до 2 мая.

Об этом свидетельствует как стягивание Киевом живой силы и военной техники к линии соприкосновения в Донбассе, так и агрессивная информационная политика Украины в последние месяцы, пояснил он.

В Кремле отметили, что не оставят без поддержки ДНР и ЛНР в случае агрессии Киева.