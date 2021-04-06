«За время перемирия, с 27 июля прошлого года, из-за обстрелов на Донбассе погибли 28 воинов. Из них 23 — в этом году. Только с 26 марта мы потеряли 10 наших военных», — цитирует пресс-служба Зеленского.
В связи с этим украинский президент попросил канадского премьера прислать побольше военных инструкторов для усиления тренировок украинских военных.
Ранее первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что киевский режим готовит масштабное наступление на Донецк и Горловку, которое начнется до 2 мая.
Об этом свидетельствует как стягивание Киевом живой силы и военной техники к линии соприкосновения в Донбассе, так и агрессивная информационная политика Украины в последние месяцы, пояснил он.
В Кремле отметили, что не оставят без поддержки ДНР и ЛНР в случае агрессии Киева.