Украина проводит собрания в южных приграничных районах, на которых формируют и проводят подготовку подразделений территориальной обороны. Об этом 6 апреля сообщают Сухопутные войска ВСУ в Facebook

«Основными целями сборов являются совершенствование уровня умений и практических навыков командиров и штабов по управлению подразделениями, повышение индивидуальных навыков военнослужащих по выполнению определенных задач на реальных объектах», — говорится в сообщении.

В частности, военные будут отрабатывать охрану и защиту административной границы с АР Крым, а также прикрытие десантно-доступных участков побережья. Кроме того, будут выполняться задачи по контролю населенных пунктов, охране органов государственной власти, усилению охраны критических объектов, мостов, несению службы на блокпостах, а также контроль населенных пунктов с выполнением задач комендантского часа.

Крым российский. Что дал полуостров России

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории. Кроме того, Киев считает, что все, кто посещает полуостров, обязаны спросить разрешение у украинских властей и заезжать в Крым через территорию Украины.