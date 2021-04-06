«Основными целями сборов являются совершенствование уровня умений и практических навыков командиров и штабов по управлению подразделениями, повышение индивидуальных навыков военнослужащих по выполнению определенных задач на реальных объектах», — говорится в сообщении.
В частности, военные будут отрабатывать охрану и защиту административной границы с АР Крым, а также прикрытие десантно-доступных участков побережья. Кроме того, будут выполняться задачи по контролю населенных пунктов, охране органов государственной власти, усилению охраны критических объектов, мостов, несению службы на блокпостах, а также контроль населенных пунктов с выполнением задач комендантского часа.
Территориальная оборона — это комплекс мероприятий, в том числе военных, направленных на отражение угрозы для госграницы и обеспечение условий для функционирования органов местной власти.
Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории. Кроме того, Киев считает, что все, кто посещает полуостров, обязаны спросить разрешение у украинских властей и заезжать в Крым через территорию Украины.