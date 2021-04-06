США открыты к общению с Россией по ситуации вокруг Украины. Об этом 5 апреля заявил представитель госдепартамента, передает РИА Новости

США готовы вести войну в Донбассе до последнего украинца — Мирошник © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

По его словам, «США обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины».

Ранее Штаты попросили Россию дать объяснения в связи с сообщениями о якобы имеющих место «провокациях» со стороны РФ вблизи восточной границы Украины.

Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, говорил он.