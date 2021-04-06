Авторитет «Минской тройки» (России, Германии и Франции), а особенно Берлина и Парижа, постепенно падает из-за их невозможности разрешить военный конфликт в Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель Владимир Видеманн

Как показали события на Майдане, гарантии французских и немецких лидеров перестали действовать едва ли не на следующий день после подписания договоренностей с Януковичем в начале 2014 года, полагает писатель.

«Падение авторитета "Минской тройки" в глазах международной общественности (произошло. — Ред.) из-за неспособности вот уже в течение многих лет разрулить ситуацию вокруг украинского кризиса, несмотря на все обещания и подписанные документы. Причем для Берлина и Парижа все выглядит даже хуже, чем для Москвы», — рассказал Видеманн.