Как показали события на Майдане, гарантии французских и немецких лидеров перестали действовать едва ли не на следующий день после подписания договоренностей с Януковичем в начале 2014 года, полагает писатель.
«Падение авторитета "Минской тройки" в глазах международной общественности (произошло. — Ред.) из-за неспособности вот уже в течение многих лет разрулить ситуацию вокруг украинского кризиса, несмотря на все обещания и подписанные документы. Причем для Берлина и Парижа все выглядит даже хуже, чем для Москвы», — рассказал Видеманн.
30 марта стало известно, что в режиме видеоконференции прошли переговоры Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Как сообщается, лидеры стран обсудили борьбу с коронавирусом, ситуацию на Украине, в Белоруссии, Ливии, Сирии и других точках планеты.