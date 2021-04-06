«США активно заявляют, что будут поставлять масло в необходимых объемах для разжигания огня войны [в Донбассе] и что готовы вести войну до последнего украинца. Ни о каком своем непосредственном участии в конфликте они, конечно, не говорят, оставляя возможность украинским начальникам об этом лишь ярко фантазировать», — подчеркнул он.
Ранее первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что киевский режим готовит масштабное наступление на Донецк и Горловку, которое начнется до 2 мая. Об этом свидетельствует стягивание Киевом живой силы и военной техники к линии соприкосновения в Донбассе, пояснил он.
В Кремле отметили, что не оставят без поддержки ДНР и ЛНР в случае агрессии Киева.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.