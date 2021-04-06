Вашингтон устраивает позиция наблюдения за процессом, когда кто-то ведет кровопролитную войну за их американские интересы. Об этом представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник сказал в интервью изданию Украина.ру

США перешли к психологической войне — Ласло Кемени © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Ранее первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что киевский режим готовит масштабное наступление на Донецк и Горловку, которое начнется до 2 мая. Об этом свидетельствует стягивание Киевом живой силы и военной техники к линии соприкосновения в Донбассе, пояснил он.

В Кремле отметили, что не оставят без поддержки ДНР и ЛНР в случае агрессии Киева.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.