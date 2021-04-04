Ранее Кравчук потребовал у модератора переговоров от ОБСЕ Хайди Грау исключить из ТКГ представителя ДНР Майю Пирогову.
«Это мнение самого Кравчука, я его хорошо знаю. Видимо, она (Пирогова — ред.) что-то ему сказала, что ему не понравилось. Он, видите ли, великий политик», — сказал Цеков, подчеркнув, что «каждая сторона сама определяет состав своей делегации».
По мнению сенатора, Кравчук, как участник переговорного процесса, не должен был переводить этот вопрос в публичную плоскость.
Майя Пирогова стала представителем ДНР в ТКГ в январе 2021 года. В 2018 году на Украине ее признали виновной в создании террористической организации, осудили на 10 лет и объявили в розыск. Ее внесли в базу «Миротворца» как пособника боевиков и антиукраинского пропагандиста.