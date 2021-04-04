Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук мог высказать свою личную позицию по переговорщику от ДНР, но каждая сторона сама определяет состав своей делегации. Об этом 4 апреля заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, передает РИА Новости

«Мы покидаем переговоры»: Кравчук объявил ультиматум в ТКГ по Донбассу © скриншот видео "Нromadske" Хайди Грау исключить из ТКГ представителя ДНР Майю Пирогову.

«Это мнение самого Кравчука, я его хорошо знаю. Видимо, она (Пирогова — ред.) что-то ему сказала, что ему не понравилось. Он, видите ли, великий политик», — сказал Цеков, подчеркнув, что «каждая сторона сама определяет состав своей делегации».

По мнению сенатора, Кравчук, как участник переговорного процесса, не должен был переводить этот вопрос в публичную плоскость.

Майя Пирогова стала представителем ДНР в ТКГ в январе 2021 года. В 2018 году на Украине ее признали виновной в создании террористической организации, осудили на 10 лет и объявили в розыск. Ее внесли в базу «Миротворца» как пособника боевиков и антиукраинского пропагандиста.