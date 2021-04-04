Сообщается, что предприятие биотехнологической компании Emergent BioSolution будет заниматься производством только однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson, чтобы не допустить смешивания ингредиентов вакцин в будущем.
Решение приняли после того, как стало известно, что компания, которая сотрудничает как с AstraZeneca, так и с Johnson & Johnson, случайно смешала ингредиенты двух разных вакцин, что вынудило регулирующие органы отложить авторизацию производственных линий завода.
В компании AstraZeneca заявили, что будут работать с американскими властями над поиском альтернативного места производства.
По количеству стран, одобривших применение вакцин на сегодняшний день препарат от англо-шведской компании AstraZeneca занимает первое место (49 стран). В конце февраля партия вакцины прибыла на Украине, что позволило украинским властям начать массовую вакцинацию. Однако два человека после вакцинации умерли.