В США прекратили производство вакцины от COVID-19 AstraZeneca на заводе в Балтиморе, где из-за ошибки при изготовлении препарата Johnson & Johnson испортили 15 миллионов доз. Об этом сообщила газета The New York Times 3 апреля

Вакцину AstraZeneca переименовали после неудачного применения © REUTERS, Irakli Gedenidze Сообщается, что предприятие биотехнологической компании Emergent BioSolution будет заниматься производством только однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson, чтобы не допустить смешивания ингредиентов вакцин в будущем.

Решение приняли после того, как стало известно, что компания, которая сотрудничает как с AstraZeneca, так и с Johnson & Johnson, случайно смешала ингредиенты двух разных вакцин, что вынудило регулирующие органы отложить авторизацию производственных линий завода.

В компании AstraZeneca заявили, что будут работать с американскими властями над поиском альтернативного места производства.

По количеству стран, одобривших применение вакцин на сегодняшний день препарат от англо-шведской компании AstraZeneca занимает первое место (49 стран). В конце февраля партия вакцины прибыла на Украине, что позволило украинским властям начать массовую вакцинацию. Однако два человека после вакцинации умерли.