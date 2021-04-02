У армии ополченцев Донбасса нет никаких средств против турецких беспилотников Bayraktar, которые использует Украина. Об этом в интервью Украина.ру рассказал донецкий писатель, экс-боец бригады «Восток» Владлен Татарский

Средства ПВО Донецкой и Луганской народных республик не позволяют сбить беспилотник Bayraktar, так как он может действовать в радиусе более 110 км и развивать скорость до 222 км/ч, считает писатель.

«Они смогут безнаказанно расстреливать все, что они видят», — сказал он.

Украина готовит свой Карабах. Зачем Зеленский повышает боеготовность армии © Facebook, Операція об'єднаних сил

25 ноября стало известно, что Украина не прочь реализовать «нагорно-карабахский сценарий» против Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Сообщалось, что на линию соприкосновения в Донбассе уже перебросили турецкие ударные беспилотники в количестве шести штук.