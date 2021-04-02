Средства ПВО Донецкой и Луганской народных республик не позволяют сбить беспилотник Bayraktar, так как он может действовать в радиусе более 110 км и развивать скорость до 222 км/ч, считает писатель.
«Они смогут безнаказанно расстреливать все, что они видят», — сказал он.
Армия Азербайджана успешно использовала беспилотники Bayraktar в ходе недавнего обострения в Нагорном Карабахе.
25 ноября стало известно, что Украина не прочь реализовать «нагорно-карабахский сценарий» против Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Сообщалось, что на линию соприкосновения в Донбассе уже перебросили турецкие ударные беспилотники в количестве шести штук.