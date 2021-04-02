Владимиру Зеленскому нужно понравиться администрации Байдена, чтобы получить разрешение на государственный переворот, сказал политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Марков пояснил, что под госпереворотом он понимает запрет самой популярной украинской оппозиционной силы «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Есть несколько версий. Наиболее вероятная состоит в том, что Зеленский осуществляет все эти действия для того, чтобы понравиться администрации Байдена, которая, как они уверены, настроена очень русофобски», — сказал Марков.

Андрей Золотарев о видеоконференции без Зеленского: «Для Киева это тревожный сигнал» © Facebook, Золотарев Андрей

По его словам, если выборы пройдут на фоне санкций и проблем, можно будет объявить их незаконными и несправедливыми, начав тем самым российский майдан и свержение Владимира Путина.

Третий вариант, согласно которому Украина прямо сейчас хочет начать новую войну, Маркову представляется маловероятным.

20 мая 2019 года состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины.

Ни одно них не было и не будет выполнено, сказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.

По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, Минские договоренности не соблюдаются, экономика всё так же в руинах. Президенту нет дела до своей страны, сообщил эксперт.