В ведомстве уверены, что Россия намерена расширить свое военное присутствие на территории республик Донбасса, введя регулярные воинские подразделения. Это, по данным разведки, «мотивируют необходимостью защиты российских граждан в ОРДЛО».
«Кроме того, не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины», — говорится в сообщении.
Кроме того, в управлении сообщают, что Москва, по их данным, поручила российским диппредставительствам и СМИ подготовиться к освещению и разъяснению агрессивных действий Украины и миротворческих ответных мерах России.
Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских Вооруженных сил, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин уже заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза — это «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это».