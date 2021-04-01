Россия может начать наступление вглубь территории Украины. Об этом 1 апреля заявило Главное управление разведки Минобороны Украины

В ведомстве уверены, что Россия намерена расширить свое военное присутствие на территории республик Донбасса, введя регулярные воинские подразделения. Это, по данным разведки, «мотивируют необходимостью защиты российских граждан в ОРДЛО».

«Кроме того, не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины», — говорится в сообщении.

Война и поражение в Донбассе станут политической катастрофой для Киева

Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских Вооруженных сил, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин уже заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза — это «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это».