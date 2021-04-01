Внутри мясного изделия он нашел кусок металла (размером около трех миллиметров). Одессит выбросил всю колбасу, чтобы ненароком не проглотить железку.
«Новую колбасную технологию предложил потребителям "Украинский мясокомбинат". Покупателю ноу-хау пришлось не по вкусу, о чем он и написал производителям. Но те на претензии решили не реагировать», — написали в посте.
Более половины украинских магазинов продают просроченные продукты, товары без информации и неправильно хранят продукты, нарушая права потребителей. Так, жительница Днепра из магазина принесла домой апельсины с червяками. В Ровно в продуктовом магазине «Копейка» покупатели сняли на видео крысу, барахтавшуюся на прилавке с молочными продуктами. А в Киеве кошка справляла нужду в сыпучие продукты в магазине «Фуршет».